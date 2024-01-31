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Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirdiği Mevlana Müzesi çevresindeki dar gelirli, sosyal destek alan 1.108 konutun doğalgaz dönüşümünün ardından şehir merkezinde farklı bölgelerde 263 konutun daha doğalgaz dönüşümünü gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, çevre ve insan sağlığının korunması yönündeki çalışmaları ile Türkiye’ye örnek oluyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, temiz hava çalışmaları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte 2021 yılında “Konya Tarihi Kent Merkezi ve Mevlana Bölgesinde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi”ni hayata geçirdiklerini hatırlatarak, ilk etapta 4 mahallede sosyal yardımlaşma kömürü alan, dar gelirli 1.108 konutta doğalgaz dönüşümünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Büyükşehir olarak projenin ikinci etabında ise şehir merkezinde ikamet eden dar gelirli, sosyal destek alan 263 konutun dönüşümünü daha tamamladıklarını vurgulayan Başkan Altay, “Böylece projenin uygulamaya başladığı 2021 yılından itibaren 1.371 ailemizi doğalgazla buluşturduk. Hem hemşehrilerimize destek sağlamış olduk hem de uygulandığı bölgelerde kömürden kaynaklı kirlilikte yüzde 99 azaltım sağlamış olduk” dedi.

Projenin üçüncü etap çalışmalarının da planlandığı şekilde devam ettiğini dile getiren Başkan Altay, “Bu etapta da inşallah 300 konutun doğalgaz dönüşümünü sağlayacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak tek gayemiz çocuklarımıza daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve temiz bir Konya bırakmak” diye konuştu.