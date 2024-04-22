Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Spor Konya Projesi kapsamında başlattığı ve sağlıklı yaşama katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği “Konya'da Yürüyoruz” temalı doğa yürüyüşü etkinliği bahar döneminde ilk olarak Bozkır Çağlayan güzergahında başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, büyük ilgi gören etkinliğin Konya’nın doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için eşsiz bir fırsat sunduğunu ifade ederek, tüm doğaseverleri yürüyüşlere katılarak Konya’nın doğal güzelliklerini görmeye davet etti.

KONYA (GFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Konya'da Yürüyoruz” temalı yürüyüş etkinlikleri, doğaseverleri şehrin doğal güzellikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Spor Konya Projesi kapsamında sağlıklı yaşama katkıda bulunmak amacıyla başlatılan etkinliklerin doğaseverler tarafından büyük beğeni gördüğünü belirtti.

Her yıl düzenlenen etkinliklerin Konya’nın geniş coğrafyasındaki doğal güzellikleri keşfetmek isteyenler için eşsiz bir fırsat sunduğunu ifade eden Başkan Altay, “Doğaseverlerin şehrin stresinden uzakta keyifli bir yolculuğa çıktığı etkinliğimiz, her yıl büyüyerek devam ediyor. Katılımcılar, Konya'mızın zengin doğal mirası, yürüyüş rotaları ve nefes kesen manzaralarıyla unutulmaz anılar biriktirirken doğayla iç içe olmanın huzurunu yaşıyor. Tüm doğaseverleri Konya’mızın doğal güzelliklerini görmeye davet ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Spor Konya Projesi kapsamında başlattığı “Konya'da Yürüyoruz” temalı doğa yürüyüşü etkinliği bahar sezonunda ilk olarak geçtiğimiz hafta sonu Bozkır Çağlayan güzergahında yapıldı.

Yürüyüşe katılan doğaseverler, bu güzel etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulunarak Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Doğaseverler, “Konya'da Yürüyoruz” etkinlikleri kapsamında 28 Nisan’da Derebucak Çamlık, 5 Mayıs’ta Kilistra ve 12 Mayıs’ta Hadim Yalınçevre güzergahlarındaki doğal güzellikleri keşfedecek.