Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Genç KOMEK Atölyelerinde eğitim alan öğrenciler, dönemi birbirinden renkli etkinliklerin olduğu Özel Genç KOMEK Yaz Okulu Dönem Sonu Programı ile noktaladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen dönem sonu programında yaptığı konuşmada, özel çocuklar ve aileleriyle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Hiçbir ayrım yapmadan her bir öğrenci için en güzel imkanları sunmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Uzbaş, “Engelsiz Şehir politikamız kapsamında özel gereksinimli çocuk ve gençlerimize yönelik fırsat eşitliği sağlamak amacıyla faaliyete geçirdiğimiz Özel Genç KOMEK’te bugüne kadar 859 özel öğrencimizin kaydı alınmıştır. Özel Genç KOMEK Yaz Okulu; ‘En Özel KOMEK'li’ temasıyla 3 merkez ilçede, 4 okulda 345 öğrenciyle eğitim faaliyetlerinde bulunuyor” diye konuştu.

“ENGELSİZ YAŞAM”A TAM DESTEK

Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz da Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Engelsiz Yaşam” konusunda büyük gayretlerinin olduğuna dikkati çekti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak “Engelsiz Yaşam”a ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini belirten Yılmaz, “Bence bu program, KOMEK’in özel öğrencilerimize yaptığı etkinliklerin en güzellerinden biri. Çok güzel çalışmalar var. Emeklerinize, yüreklerinize sağlık” dedi.

VELİLER VE ÖĞRENCİLER BİRLİKTE EĞLENDİ

Öğrenci velileri de Konya Büyükşehir Belediyesi’nin özel çocuklar ve gençler için çok güzel çalışmalar yaptığını belirterek, teşekkür etti.

Özel öğrenciler ise etkinlikler ve kurslar kapsamında çok eğlendiklerini dile getirdi.

Özel Genç KOMEK Yaz Okulu Dönem Sonu Programı'na, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan özel öğrenciler, orff eğitimi bayrak gösterisi, kaşık gösterisi, koro, dans gösterisi, hacivat ve karagöz gösterileriyle de doyasıya eğlendi.