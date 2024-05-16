Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram, Karatay belediyeleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla özel öğrenciler için “Çok mu Çok Özeliz” sloganıyla bahar şenliği düzenlendi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında özel öğrencilere yönelik “Çok mu Çok Özeliz” başlığında bahar şenliği düzenledi.

Selçuklu, Meram, Karatay belediyeleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla Meram Dutlu Koruluğu’nda gerçekleştirilen etkinliğe şehir merkezinde faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler aileleriyle birlikte katıldı. 3 gün süren ve her gün farklı okulların katıldığı etkinliklerde eğlenceli anlar yaşayan özel öğrenciler, aynı zamanda spor etkinliklerine katılarak kurulan oyun alanlarında çeşitli oyunlar oynadı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı’nın da konser verdiği şenliğe katılan öğrenciler ve aileleri; kendileri için hazırlanan birbirinden eğlenceli etkinlikleri çok beğendiklerini ifade ederek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a, ilçe belediye başkanlarına ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa katılan öğretmenler de özel öğrencilerin bu hafta kapsamında düzenlenen etkinliklerle daha çok sosyalleşme imkanı bulduğunu belirterek, Konya’nın bu alanda örnek çalışmalar gerçekleştirdiğini vurguladı.

