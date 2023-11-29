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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen “Esnaf Buluşmaları” kapsamında Meram Sanayi esnafıyla bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Esnaf Buluşmaları” kapsamında Meram Sanayi’de esnafla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Çalışan Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen etkinlikte Meram Sanayi’yi ziyaret eden Başkan Altay, esnaflarla ve çalışanlarla sohbet ederek, taleplerini dinledi.

Esnafların karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik Büyükşehir Belediyesi’nin attığı adımlar hakkında bilgi veren Başkan Altay, “Fırsat buldukça esnaflarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Yıllardır süregelen esnaf buluşmalarımız güzel bir gelenek haline geldi. Bu sabah da Meram Sanayimizi ziyaret edip esnaflarımızla hasbihal ettik. Esnafımızın görüşleri bizim için çok kıymetli. Şehrimizin ekonomik potansiyelini artırmak adına el birliğiyle çaba gösteren, çalışan tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Tüm esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançları diliyorum” ifadelerini kullandı.