YSK tarafından Cumhurbaşkanlığı ve TBMM 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacağının ve seçim takviminin açıklanması ile birlikte Gelecek Partisi’nde başlayan Milletvekili aday adaylığı başvuruları 28 Mart'ta sona erecek.KONYA (İGFA) - Gelecek Partisi’nde Konya'da milletvekili aday adaylığı başvuruları devam ediyor.

TBMM 28. Dönem Konya Milletvekili aday adaylığı için Konya İl Başkanı Hasan Ekici, Gelecek Partisi PYK Üyeleri Ömer Ünal, Prof. Dr. Ali Akmaz ve Hacer Filikçi Akın’ın yanısıra çok sayıda müracaat olduğu görüldü.

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