Konya Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi, bu yıl da çocukların sabah namazı heyecanıyla başladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği “Güle Oynaya Camiye Gel” projesi, bu yıl da çocukların sabah namazı heyecanıyla başladı. Meram Sultan Alparslan Camii’nde düzenlenen açılış programında çocuklarla bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projenin en keyif aldıkları çalışmalar arasında yer aldığını vurguladı.

Başkan Altay, 2018 yılında başlayan proje kapsamında bugüne kadar 91 bin çocuğa bisiklet hediye ettiklerini belirterek, “Bu yıl da 2016 doğumlu 13 bin çocuğumuzun katılımıyla toplamda 100 binden fazla çocuğumuza ulaşmış olacağız. Bu da Konya’nın bereketidir” dedi.

Altay, projenin temel amacının çocukları camiyle, cemaatle ve namazla tanıştırmak olduğunu ifade ederek, “Bisiklet bu işin aracı. Asıl hediye Rabbimiz katında olandır. Çocuklarımızın zihninde bu anılar kalacak” diye konuştu. Programın Sultan Alparslan Camii’nde başlamasının da anlamlı bir tevafuk olduğunu belirten Altay, “1071 ruhuyla imanlı, vatanını ve milletini seven nesiller yetiştirmek istiyoruz” dedi.

3.500 CAMİ, 31 İLÇEDE KESİNTİSİZ UYGULAMA

İl Müftüsü Ali Öge ise Konya genelinde 3.500 camide uygulamanın kesintisiz sürdüğünü belirterek, “Her yıl cemaatimize yeni gençler kazandırıyoruz. Bu projelerle cami merkezli medeniyetimizi yaşatıyoruz. Kıymetli cami imamlarımız, görevlilerimiz, Kur’an Kursu hocalarımız da burada gayret sarf ediyor. İlçe müftülüklerimizle beraber biz onlara da bu noktada gerekli hassasiyetleri söylüyor ve teşekkürlerimizi ifade ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Yaz Kur’an kurslarına da 100 binden fazla öğrencinin katıldığını belirten Öge, desteklerinden dolayı Başkan Altay’a teşekkür etti.

40 GÜNLÜK KATILIM BİSİKLETLE ÖDÜLLENDİRİLECEK

Proje kapsamında, 30 Haziran–18 Ağustos tarihleri arasında en az 40 gün sabah namazına camiye gelen 2016 doğumlu çocuklara bisiklet hediye edilecek. Proje, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya İl Müftülüğü iş birliğinde yürütülüyor.