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Konya Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan kaynaklanan gürültüyü azaltmak amacıyla gürültü bariyeri çalışmalarına devam ediyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevresel Gürültü Eylem Planı kapsamında şehir merkezinde belirlenen hassas alanlarda gürültü engelleyici bariyer çalışmalarını bir bir hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Altay, “Daha önce Adana Çevre Yolu üzerinde bulunan Konya Adalet Sarayı yanında İLBANK hibesiyle 5,5 metre yüksekliğinde 236 metre uzunluğunda bir gürültü bariyeri yapmıştık. Şimdi de Büyükşehir olarak şehre kazandırdığımız ve önemli caddelerden biri haline gelen Abdülhamid Han Caddesi’nde yerleşim bölgelerinin bulunduğu alanda bariyer çalışmamızı tamamladık. 1,5 metre yüksekliğinde ve 384 metre uzunluğundaki gürültü bariyerinin maliyeti tamamı öz kaynaklardan sağlandı. Güncel bedelle 4 milyon liraya mal olan projenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Türkiye’nin ilk ve tek kendi personeli tarafından Stratejik Gürültü Haritası ve Eylem Planı oluşturan belediyesi olduklarını da anımsatan Başkan Altay, ulaşımdan kaynaklı gürültü kirliliğini en aza indirmek için Konya Şehir Hastanesi, aynı yerdeki okullar bölgesi ve kriterlere uygun alanlar için de proje çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.