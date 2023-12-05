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Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından Sille’de gerçekleştirilen çalışmalar ile tarihi varlıklar aslına uygun olarak yeniden canlandırılıyor. Bu çerçevede yaklaşık 1,5 asırlık Sille Hacı Ali Ağa Hamamı restore ediliyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, zengin kültürel mirasa sahip Sille'de dini mekanlar başta olmak üzere hamamlar, çeşmeler ve çeşitli tarihi yapılar üzerinde restorasyon çalışmaları yapıyor.

Günümüze kadar ulaşabilmiş ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarılması planlanan tarihi varlıkların en yoğun şekilde bulunduğu Sille’de, Hacı Ali Ağa Hamamı’nın restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Hacı Ali Ağa Hamamı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Tarihi açıdan önemli bir eserin daha restorasyonunun yapıldığını belirten Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Konya'nın hızla gelişen ve tarihin odak noktasında bulunan Sille'yi ülkemizin turizm merkezine kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda tarihi ve kültürel geçmişe sahip Sille'de bugüne kadar birçok restorasyon, sokak sağlıklaştırması ve ıslah çalışmaları yaptıklarını anlatan Başkan Pekyatırmacı, "Türkiye’de Sümela Manastırı’ndan sonra yapılan en kapsamlı çalışma olan Sille kaya ıslahını tamamlayarak Sille’yi daha güvenli bir hale getirdik. Ayrıca toplamda 19 bin 794 metrekare inşaat alanı bulunan Sille Kapalı Otopark, Karma Yapılar ve Meydan Düzenlemesi Projemizi de önümüzdeki yıl tamamlamayı planlıyoruz. Projelerimizle beraber Sille’mizde birçok tarihi alanın da restorasyonun gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda restorasyon çalışmalarından biri olan ve 1,5 asırlık tarihi geçmişe sahip Hacı Ali Ağa Hamamı’nın da aslına uygun olarak restore ediyoruz. Turizme katkı sağlayacak önemli projelerden bir tanesi olan hamamda çalışmalar tamamlandıktan sonra Turizm Danışma ve Bilgilendirme Merkezi oluşturulacak. Ayrıca merkezde sergileme alanı ile yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin keyifli vakit geçirebileceği kafeterya hizmet verecek. Bugüne kadar yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde Sille, Konya’nın cazibe merkezi haline geldi ve gelmeye devam edecek. Sille başta olmak üzere ilçemizin her noktasında bulunan kültürel ve tarihi mirasımızı yeniden canlandırıp gelecek nesillere aktarmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.