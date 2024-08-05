Konya Büyükşehir Belediyesi, “Spor Konya Projesi” kapsamında İller Arası Okçuluk Turnuvası’na ev sahipliği yaptı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye’nin 37 farklı şehrinden yüzlerce sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen İller Arası Okçuluk Turnuvası büyük heyecana sahne oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Spor Konya Projesi” kapsamında sporu ve sporcuyu desteklemek adına Konya’da birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda İller Arası Okçuluk Turnuvası düzenlediklerini kaydeden Başkan Altay, “Büyükşehir Belediyesi olarak, gençlerimize ve çocuklarımıza spor sevgisini aşılamayı kendimize görev edindik. Türkiye’nin dört bir yanından şehrimizde gelen farklı yaş gruplarındaki yüzlerce sporcumuz yeteneklerini sergiledi. Ben turnuvaya katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Konya'nın spor alanındaki katkılarına devam edeceğiz” dedi.

37 ŞEHİRDEN 480 SPORCU

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Selçuklu Cumhuriyet Çim Saha’da gerçekleştirilen Spor Konya İller Arası Okçuluk Turnuvası’nda Türkiye’nin 37 şehrinden 480 sporcu hedefi on ikiden vurabilmek için kıyasıya mücadele etti. 3 gün süren okçuluk turnuvası kapsamında çocuk, genç ve büyükler kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda dereceye giren sporculara ödül verildi.