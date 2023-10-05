Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü; tarımsal faaliyetler, inşaat, fen işleri, yol yapımı, temizlik, yeşil alan sulaması gibi içme suyu dışındaki kullanımlar için ihtiyaç duyulan suların, yangın hidrantlarından alınmasının önüne geçmek için Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Kartlı Tanker Dolum Sistemi’ni hayata geçirdi.KONYA (İGFA) - Küresel ısınmanın en fazla etkilediği Konya’da suyun tasarruflu kullanılması, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su kullanımını teşvik etmek üzere çeşitli çalışmalar yapan KOSKİ Genel Müdürlüğü, bu kapsamda hayata geçirdiği Kartlı Tanker Dolum Sistemiyle önemli oranda su tasarrufu sağlayacak.

Yol altyapısının sıkıştırılması sürecinde, temizlik işlerinde, yeşil alan, ağaç, bahçe ve tarım sulamalarında yangın hidrantlarından amacı dışında su alınmasının önüne geçmek ve insani tüketim amaçlı verilen içme suyunu daha verimli kullanmak için artık Tanker Dolum Sistemi kullanılacak.

Bu sistemle artık inşaat, yol yapım, temizlik, park ve bahçe sulamaları gibi hizmetler için yangın hidratları ve kuyulardan tankerlerle kontrolsüz olarak su temin edilemeyecek. Yeni sistemle birlikte artık KOSKİ tarafından belirlenmiş, Konya il merkezinde bulunan 21 pasif kuyunun aktif edilmesiyle ihtiyaç duyulan su sağlanmış olacak.

ARTIK İÇME SUYU HEBA OLMAYACAK

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, su kaynaklarını korumak ve suyun etkin kullanımını teşvik etmek amacıyla inovatif bir proje olarak hayata geçirdiği, ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıyan Kartlı Tanker Dolum Sistemiyle, kullanılan su miktarını da ölçülebilir hale getirecek. Aynı zamanda Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve müteahhitler, park ve bahçeler, fen işleri, inşaat, yol yapım, temizlik ve tankerle su temin ihtiyacı olan tüm özel ve tüzel kişilerin yeni kurulan sistem üzerinden ön ödemeli ve kartlı dolum sistemiyle; tahsis edilen kuyulardan su temin etmeleri sağlanacak.

Bu hizmetlerden faydalanmak isteyenler, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri’nden kartlarını temin edebilecek.