Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ve Karatay Belediyesi ile iş birliğinde Atık Suların Kanalizasyon Sistemine Deşarj Yönetmeliği çerçevesinde, atık su kirlilik yükü fazla olan işletmelerde atık su ve koku denetimleri gerçekleştirildi.

KONYA (İGFA) - ZKonya Büyükşehir Belediyesi, atık su arıtma tesislerinin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla işletmelerde denetimlerini sürdürüyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ve Karatay Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen denetimler, Atık Suların Kanalizasyon Sistemine Deşarj Yönetmeliği çerçevesinde kanalizasyon sisteminin ve KOSKİ Atık Su Arıtma Tesisleri’nin verimli bir şekilde işletilmesini sağlamak amacıyla düzenlendi.

Denetim esnasında Karatay bölgesinde yer alan ve atık su kirlilik yükü fazla olan işletmelerden atık su numuneleri toplanırken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelleri tarafından da koku numuneleri alındı.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, çevrenin korunması ve gelecek nesillere daha temiz bir dünyanın aktarılması için çalışmalarını artırarak sürdürecek.