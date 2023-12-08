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Bu yıl “Vuslat Vakti” temasıyla gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Konya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen “Keçenin Vuslata Yolculuğu” sergisinin açılışı gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Konya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen “Keçenin Vuslata Yolculuğu” sergisi açıldı.

Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında Panorama Konya Müzesi’nde düzenlenen serginin açılışına Konya Valisi Vahdettin Özkan’ın eşi Ruhan Özkan, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın eşi Ayşe Altay, Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, protokol mensupları ve Olgunlaşma Enstitüsü üyeleri katıldı.

Keçe ve deri tasarım ürünlerinin bulunduğu sergi 17 Aralık’a kadar Panorama Konya Müzesinde ziyaret edilebilecek.

Öğretileriyle tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 750. yılı dolayısıyla 7-17 Aralık'ta düzenlenecek törenler kapsamında sema programları, sergiler ve söyleşiler gerçekleştiriliyor.