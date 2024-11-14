Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Keçili Kanal Islahı projesinde sona yaklaştı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Keçili Kanalı’nın baştan sona betonarme hale getirilmesi, çevreye uyumlu ve estetik bir görünüme kavuşturulması için ıslah çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda KOSKİ, toplam uzunluğu 14 bin metre olan, Akyokuş mevkiinden başlayıp Sille Deresi’ne bağlanan ve Aslım Bataklığı’na mansaplanan kanalın, 3 bin 200 metrelik kısmını daha betonarme hale getirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, taşkın suyunu taşımak ve şehirde su baskınlarının önüne geçmek amacıyla önemli bir görev üstlenen kanalın Terziler Sitesi’nden Aslım Mevkii’ne kadar olan kısmının ıslahını tamamladı.

2023 yılı Kasım ayında başlayan ıslah projesi kapsamında Keçili Taşkın Kanalı’nın tamamlanan kısmında, kanal içerisindeki su birikintilerinden kaynaklanan kötü koku ve çirkin görüntü sorunu da ortadan kalkmış oldu.