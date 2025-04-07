Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sağlıklı yaşama katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği, Türkiye’nin en kapsamlı kişiye özel online spor eğitimlerinde yeni dönem kayıtları başladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen online spor eğitimlerinde 13. dönem heyecanı başlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, pandemi döneminde başlattıkları ve her yıl kesintisiz şekilde sürdürdükleri kişiye özel Türkiye’nin en kapsamlı online spor eğitimlerine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Başkan Altay şu ifadelere yer verdi: “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, onları harekete teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiğimiz kişiye özel online spor hizmetimizi sürdürüyoruz. Kayıtlar bugün itibariyle başladı. Ben, sağlıklı yaşamak ve sporla iç içe olmak isteyen Konya’dan ve ülkemizin farklı şehirlerinden 16 yaş üstü tüm sporseverleri bu fırsattan faydalanmaya davet ediyorum.”

“ONLİNE SPOR” YENİ DÖNEME HAZIR

Türkiye’nin en kapsamlı kişiye özel online spor eğitimlerinde; klinik pilates, mat pilates, hamile pilatesi ve zumba branşlarının yanı sıra online diyetisyen desteği de yer alıyor. 3 ay boyunca haftada 3 gün sürecek eğitimler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek. Ayrıca kayıt yaptıran her katılımcıya ücretsiz diyetisyenlik hizmeti de sunulacak.

Türkiye’nin her yerinden sporseverlerin katılabildiği eğitimlere başvurular, “sporkonya.com.tr” adresinden 20 Nisan tarihine kadar devam edecek.