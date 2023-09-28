Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen “Trafik Farkındalık Eğitim ve Simülasyon Etkinlik” programıyla KOSKİ’nin direksiyon başında görev yapan personeli trafik güvenliği eğitimlerden geçirildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, personelin iş kabiliyetini ve donanımını artırmak amacıyla hizmet içi eğitim programlarına devam ediyor.

Bu kapsamda Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve KOSKİ Genel Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü işbirliğinde KOSKİ’de araç kullanan çalışanlar ve şoförlere Trafik Farkındalık Eğitimi ve Simülasyon Programı düzenledi.

Eğitim programında merkez ve tesislerde görev yapan çalışanlara trafik kurallarının ve emniyet kemerinin önemi anlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli eğitmen polisler tarafından verilen eğitimlerde, kazalara dur demek ve yolların daha güvenli olmasını sağlamak için bilgilendirmeler yapılarak, trafik güvenliğinin sağlanmasının hayati bir önemi olduğu konusunda gerekli uyarılar yapıldı. Eğitimlerde ayrıca teorik bilgilerin pratikteki karşılığı da simülasyon etkinliğinde gösterildi.