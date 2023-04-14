Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerde, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamındaki düzenlenen Değerlerle Ramazan Bilgi ve Kültür Yarışması’nın finali büyük coşkuya sahne oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere yönelik faaliyetlerinden olan Bilgehanelerin düzenlediği “Değerlerle Ramazan Bilgi ve Kültür Yarışmasının’’ finali yapıldı.

Bilgehanelerin Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında; Baba-Oğul ve Anne-Kız Teravih Buluşmaları, Ümmet İftarları, iftar öncesi trafikte iftariyelik dağıtımı gibi faaliyetlerin yanı sıra geçen yıl ilki büyük bir coşkuyla düzenlenen Değerlerle Ramazan Bilgi ve Kültür Yarışması, bu yıl da öğrencilerin Ramazan heyecanına ortak oldu.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde yoğun katılımla düzenlenen yarışma; Ramazan Ayı, Konya Kültürü, Genel Kültür ve İlmihal başlıkları olmak üzere iki oturumda gerçekleşti. Heyecanın ve coşkunun hâkim olduğu yarışmayı kız öğrencilerde Ereğli, Celaleddin Karatay ve Sultan Alaeddin Bilgehaneleri; erkek öğrencilerde ise Cemil Meriç, İbni Sina ve Raziye Sultan Bilgehanesi birinci olarak tamamladı.

Yarışmayı takip eden ve arkadaşlarının heyecanlarına ortak olan Bilgehane öğrencileri de yarışma aralarında düzenlenen Hacivat ve Karagöz gösterisi ile eğlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Atabey Gençlik Projesi çatısı altında hizmet veren Bilgehaneler, 4. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrencilere milli-manevi eğitimler, ders destek programları, atölye ve etkinlikler düzenliyor. Ayrıca 4. sınıflara Hafızlık Hazırlık Programı ve 8. sınıflara LGS Hazırlık Programı ile de öğrencilerini yarınlara hazırlayan Bilgehaneler Konya’nın markası oldu.