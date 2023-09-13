Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki Kur’an Kursları’nda öğrenim gören 4-6 yaş grubu öğrencilere ve öğreticilere “Tahin ile Pekmez” Okul Öncesi Değerler ve Kavramlar Öğrenci Eğitim Seti dağıttı.KONYA (İGFA) - Ashab-ı Suffe Külliyesi’nde gerçekleştirilen programda İl Müftüsü Ali Öge ile birlikte minik Kur’an öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Altay, “Tahin ile Pekmez” Okul Öncesi Değerler ve Kavramlar Öğrenci Eğitim Seti’ni öğrencilere dağıttı.

Eğitim setinin milli ve manevi değerler gözetilerek hazırlandığını belirten Başkan Altay, “Büyükşehir Belediyesi olarak kıymetli yavrularımız için milli ve manevi duyguları gözeterek çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Tahin ile Pekmez Okul Öncesi Değerler ve Kavramlar Öğrenci Eğitim Seti de Kur’an kurslarına giden 4-6 yaş arasındaki minik öğrencilerimiz için hazırlanan önemli bir çalışma. İnşallah tüm dönemi kapsayacak eğitim materyalimizin, öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Milli ve manevi duyguları gelişmiş bireyler yetişmesi için öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konya İl Müftüsü Ali Öge de öğrencilere desteklerinden dolayı Başkan Altay’a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü iş birliğiyle Konya’nın 31 ilçesinde bulunan tüm 4-6 yaş Kur’an kurslarında öğrenim gören öğrencilere ve öğreticilere dağıtılan “Tahin ile Pekmez” Okul Öncesi Değerler ve Kavramlar Öğrenci Eğitim Seti, hikayeler, bilmeceler, oyunlar ve tüm gelişim alanlarında destekleyici etkinliklerle dolu yedi adet kitaptan oluşuyor.

İki farklı içeriği bulunan eğitim seti Konya genelinde toplamda 10 bin öğrenciye ve 1.000 eğiticiye dağıtılacak