Konya Büyükşehir Belediyesi, lise öğrencilerine yönelik bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Konya'da Abditolu Mahallesi’nden Çatalhöyük’e kadar gerçekleştirilen bisiklet sürüş etkinliğinde öğrenciler, tarihi ve doğal güzellikleri daha yakından görme fırsatı elde etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta birimlerinin ve öğretmenlerin eşlik ettiği sürüş etkinliği kapsamında öğrenciler, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’ni de ziyaret ederek rehberlerden bilgi aldı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, bisikletleriyle gelerek Çatalhöyük’ü ve Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin ziyaret etmekten mutluluk duyduklarını belirterek, kendilerine verdiği değer sebebiyle Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ettiler.