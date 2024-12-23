Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumlar arasındaki dayanışmayı ve dostluğu artırmak amacıyla “Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası” düzenlendi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası” büyük heyecana sahne oldu.

Kurumlar arasındaki dayanışmayı ve dostluğu artırmak amacıyla Kılıçarslan BİST Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen turnuvaya Konya’daki çeşitli kurumlardan 40 takım, 200 sporcu ile mücadele etti.

Toplamda 104 maçın oynandığı ve büyük heyecanın yaşandığı organizasyonun finalinde Konyalı Muallimler ve Büyükşehir Neferleri takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen final müsabakasında mutlu sona ulaşan takım Konyalı Muallimler oldu.

Turnuvayı Akredite Veteriner Fakültesi üçüncü, Konya Tarım İl Müdürlüğü takımı dördüncülük elde ederek dereceye girdi. Final ve üçüncülük maçlarının ardından dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.