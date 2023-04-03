Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri (LİMA), mübarek Ramazan ayı düzenlenen etkinliklerle dolu dolu geçiyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde lise öğrencilerine ve mezun gençlere yönelik ders ve sınav destek programları, milli ve manevi eğitimler, atölyeler ve etkinliklerle hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri’nde öğrenciler, Ramazan ayının ruhuna ve manevi iklimine uygun etkinliklerle buluşuyor.

14 asırdır devam eden “mukabele” geleneğini de sürdüren gençler, “İftardan Sahura” başlığıyla birbirinden faydalı etkinliklerle Ramazan geleneğini yaşatıyor.

Baba-oğul, anne-kız teravih namazı buluşmalarının yanı sıra “Aileler Sabah Namazında Buluşuyor” temasıyla öğrenciler ve anne-babalar Lise Medeniyet Akademisi ailesiyle sabah namazlarında bir araya geliyor.

Gösterişten ve israftan uzak “Ümmet İftarı” sofralarında da buluşan gençler, Ramazan’ın son günlerinde önemli bir sünnet olan itikâflarını da yine Lise Medeniyet Akademileri takvimi dâhilinde eda edecek.

Etkinlikler kapsamında ayrıca ödüllü “2. Yeryüzü Ayetleri” konulu fotoğraf yarışması da düzenlenecek.