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Üç Ayların girişi ile ilgili Milli Çözüm Dergisi Konya İl Kadın Kolları Başkanlığı, 'Şivlilik ve Kandil Simiti' dağıtımı etkinliği düzenlendi.KONYA (İGFA) - Milli Çözüm Dergisi Konya İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Bişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Fatma Bişkin, Regaip, Miraç, Berat Kandillerini ve Kadir Gecesi’ni içerisinde barındıran, Recep, Şaban ve Ramazan Aylarını içine alan mübarek üç aylara erişmiş olmanın huzur ve mutluluğunu tüm dünyada iman, onur ve yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizin acısı ve üzüntüsü ile maalesef buruk bir şekilde, hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Üç ayların bilinçlenme konusunda manevi fırsat olduğunu kaydeden Bişkin, "Bu ayları Rabbimize yaklaşabilmek,rizayıİlahisine ulaşabilmek,cennetine ve cemaline kavuşabilmek için,evvela bütün insanlığın refah ve huzur içerisinde yaşayabileceği Adil ve Yeni bir Dünyayı kurmaya çalışmak gerekmektedir… Ardından Yaşanabilir bir Türkiye'yi inşa etmek gerekmektedir. Ve tabii tüm bunların yanında şahsi ibadet,taat ve tövbelerle değerlendirmeli, birbirimizle yakınlaşmalı, kardeşliğimizi pekiştirmeli, aramızdaki anlaşmazlıkları kardeşlik potası içinde eritmek için de ciddi bir fırsat olarak görmeliyiz" dedi.

Bişkin konuşması sonrasında günün anlam ve önemini belirten el broşürü ile birlikte şivlilik ve kandil simiti dağıtımı gerçekleştirildi.