Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl “Muhabbet Vakti” temasıyla gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor. Törenler kapsamında 17 Aralık tarihine kadar her gün Mevlana Meydanı’ndaki “Türbe Önü Buluşmaları” ile Mevlana Kültür Merkezi’ndeki “Selsebil Konserleri” ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.KONYA (İGFA) - Bu yıl “Muhabbet Vakti” temasıyla gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Konya’ya gelen on binlerce Mevlana dostu için sema mukabelelerinin yanında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Hazreti Mevlana’nın “gel” çağrısına uyarak 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen etkinlikler için Konya’ya akın eden Mevlana dostları şehrin manevi ikliminde huzur buluyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Mevlana Kültür Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı törenler kapsamında her gün Mevlana Meydanı’nda da “Türbe Önü Buluşmaları” düzenleniyor.

Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Türbe Önü Buluşmaları” kapsamında şu ana kadar; “Müslüman Şahsiyetinin Oluşumunda Mesnevînin Etkileri” başlığında Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, “Ustalara Vefa” başlığında Ali Bektaş’ın moderatörlüğünde Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı ve ses sanatçısı Ahmet Çalışır, “Dünden Bugüne Semâ” başlığında Ahmet Sami Küçük, “Şeb-i Arûs Hatıraları” başlığında Mehmet Öztorun, “Sosyolojik Açıdan Hz. Mevlâna’nın Kişiliği” başlığında Prof. Dr. Hayri Erten, “Medeniyetimiz ve Müziğimiz” başlığında Kağan Ulaş, “Filistin Meselesi” meselesi başlığında Dr. Mustafa Güçlü vatandaşlarla buluştu.

GÖNÜL DOSTLARI “SELSEBİL KONSERLERİ” İLE HUZUR BULUYOR

Etkinliler kapsamında Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde de Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Selsebil Konserleri" icra ediliyor. 17 Aralık tarihine kadar her gün düzenlenecek "Selsebil Konserleri”ne bugüne kadar; “Aşk-ı Niyaz Konseri” başlığında konuşmacı olarak Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, konuk sanatçı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Konya Uluslararası Mevlâna Vakfı Türk Müziği Korosu ile şef Nebahat Konu, “Elhân-ı Muhabbet” başlığında Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı ile şef Öğretim Görevlisi Mithat Çömlekçi ve “Vuslat Perdesi” temasıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Tasavvuf Musîkisi Korosu ve şef M. Kazım Tığılıoğlu, “Mevlevî Bestekâr ve Şâirler” başlığında Hüseyin Kutsi Sezgin konuk oldu.

751. VUSLAT YIL DÖNÜMÜ ULUSLARARASI ANMA TÖRENLERİ DOLU DOLU İCRA EDİLİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi hafta boyunca 17 Aralık’a kadar “Mevlana Çağında Başkent Konya’da Müzik” ve “Mesnevî’den Tasvîre Yansıyan Hikmetler” sergilerini de sanatseverlerle buluşturuyor. Ayrıca, Sultan Selim Camii’nde sabah namazlarında ise “Mevlevî Evrâd-ı Şerîf’i” icra ediliyor.