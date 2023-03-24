Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, Ramazan ayında hatim yapmak isteyen herkese KOMEK Youtube kanalında canlı olarak hafız eğitmenler eşliğinde mukabele programı düzenliyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), 14 asırdır devam eden mukabele geleneğini sürdürüyor.

22 Mart’ta KOMEK Konya Youtube kanalında yayına başlayan mukabele programı canlı olarak gerçekleşiyor.

Aynı zamanda gün içerisinde iki farklı saat aralığında düzenlenen mukabele programından daha fazla insanın yararlanması hedefleniyor.

Mukabele yayını Ramazan-ı Şerif boyunca her gün 11.00 – 14.00 saatlerinde KOMEK Konya Youtube kanalında canlı yayınlanırken, canlı yayını takip edemeyenler için yayınlar ayrıca Youtube kanalında kayıtlı olarak izlenebiliyor.

Bu arada KOMEK Daru’l Huffaz Ali Gav Mahmudiye Medresesi’nde Ramazan ayına özel hafta içi her gün Hafız Öğrenciler ve Kurra Hafızlar eşliğinde mukabele programı da yapılıyor. Mukabele 17 Nisan’a kadar Mahmudiye Ali Gav Medresesinde 11:30 - 13:00 saatlerinde gerçekleştirilecek.