Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Sergi Salonu’nda 16 Kabe örtüsü ve 47 adet teberruktan oluşan “Mukaddes Emanetler Sergisi” Kadir Gecesi sahura kadar ziyaretçilerini ağırlayarak sona erdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Taş Bina’nın ev sahipliği yaptığı serginin 60 bine yakın ziyaretçi aldığını ve çok beğenildiğini belirterek, “Şehrimizin manevi iklimini zirveye taşıyan sergimize ilgi gösteren tüm Konyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel olarak düzenlenen "Mukaddes Emanetler Sergisi", Konyalılardan büyük ilgi gördü.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Sergi Salonu’nda Ramazan ayı boyunca ziyaret edilen sergide, 16 Kâbe örtüsü ve 47 adet teberruk yer aldı. Mübarek beldelerden gelen bu kıymetli emanetler, ziyaretçilerine tarifsiz bir manevi atmosfer sundu.

Sergiye gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “İlk kez düzenlenen sergimiz bu yıl Ramazan ayına ayrı bir ruh kattı. Bu mübarek günlerde, mukaddes emanetleri görmek, gönüllerimizi nurlandıran bir vesile oldu. Kadir Gecesi’nde de sahura kadar açık kalan sergimiz 60 bine yakın misafirimiz tarafından ziyaret edildi ve çok beğenildi. Şehrimizin manevi iklimini zirveye taşıyan sergiye ilgi gösteren tüm Konyalı hemşehrilerime, mukaddes eser emanetçisi Erol Güzel beye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Serginin son günü olan Kadir Gecesi’nde mukaddes emanetleri ziyaret eden vatandaşlar da Kâbe-i Muazzama’nın örtülerini ve teberruk eserleri yakından görme fırsatı bulmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve eserlerden çok etkilendiklerini ifade ederek, Başkan Altay’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.