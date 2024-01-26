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Konya Büyükşehir Belediyesi, Fatih Caddesi’nden Antalya Çevre Yolu’na bağlantı sağlayacak 3,5 kilometre uzunluğundaki Necmettin Erbakan Caddesi’nde üçüncü etabın açılmasının ardından kamulaştırma çalışmaları tamamlanan ikinci ve üçüncü etapta da hummalı şekilde çalışıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, caddede KOSKİ, Fen İşleri, Park Bahçeler, Medaş ve Telekom ekiplerinin yoğun olarak çalışmaya devam ettiğini, caddeyi Mart ayı sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Çevre Yolu ile şehir merkezini birbirine bağlayacak Necmettin Erbakan Caddesi’nin ikinci ve üçüncü etabının yapımını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya merkezde trafiği rahatlatmak ve sürücülere daha konforlu seyahat imkanı sunmak adına önemli projeleri hayata geçirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Şehrin önemli bağlantı yollarından biri olacak 3,5 kilometre uzunluğundaki Necmettin Erbakan Caddesi’nin, Fatih Caddesi’nden başlayarak Gazze ve Çeçenistan caddeleri üzerinden Antalya Çevre Yolu’na bağlantı sağlayacağını anımsatan Başkan Altay, “Caddenin üçüncü etabını geçtiğimiz günlerde hizmete açmıştık. Kamulaştırma işlemleri tamamlanan birinci ve ikinci etapta da hummalı şekilde çalışıyoruz. KOSKİ ekiplerimiz altyapı çalışmalarını sürdürürken; Fen İşleri ekiplerimiz asfalt ön hazırlık, kaldırım ve bisiklet yolu; Park Bahçeler ekiplerimiz refüj ve ağaçlandırma çalışmaları yapıyor. Aydınlatma, internet altyapısı ve diğer altyapılarla ilgili kuruluşlar da çalışmalarını eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor. Altyapı çalışmalarının ardından asfalt çalışmasına geçilecek. İnşallah kalan bu iki etabımızı da Mart sonu gibi tamamlayarak caddenin tamamını açmayı hedefliyoruz. Şehrimiz Selçuklu’nun Meram’a bağlandığı önemli bir caddeye daha kavuşmuş olacak. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.