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Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 3 etaptan oluşan 3,5 kilometrelik Necmettin Erbakan Caddesi’nin geçtiğimiz ay tamamlanan üçüncü etabının ardından birinci etabı da tamamlanarak bugün itibariyle hizmet vermeye başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya için önemli bir işte daha büyük bir aşama kaydettiklerini belirterek, “Toplamda 500 milyon liralık bir işi daha Konya’mıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimiz için hayırlı olsun” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 3 etaptan oluşan 3,5 kilometre uzunluğundaki Necmettin Erbakan Caddesi’nin üçüncü etabından sonra birinci etabını da tamamlayarak hizmete açtı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde son dönemde hayata geçirdikleri en önemli yol yatırımlarından birinin de Necmettin Erbakan Caddesi olduğunu ifade etti.

Konya için önemli bir işte daha büyük bir aşama kaydettiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Üç etaptan oluşan caddemizin yapımı tamamlanan üçüncü etabını geçtiğimiz ay trafiğe açmıştık. Fatih Caddesi’nden başlayarak Azerbaycan Caddesi ve Gazze Caddesi üzerinden Antalya Çevre Yolu’na bağlantı sağlayacak 3,5 kilometrelik Necmettin Erbakan Caddemizin birinci etabı olan Fatih Caddesi ile Eski Meram Caddesi arasında da çalışmaları tamamladık ve caddenin bu kısmını da bugün itibariyle trafiğe açtık. Bu kısım hem gidiş hem geliş çift şerit olmak üzere 9 metre genişliğe sahip. İnşallah bahar aylarıyla birlikte caddenin geri kalan bölümünü de tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Meram bölgesinde kesintisiz bir ulaşım sağlayacak caddenin şehir içi ulaşımı da önemli oranda rahatlatacağını kaydeden Başkan Altay, “Yaklaşık 400 milyon lira kamulaştırma bedeli, 100 milyon lira da altyapı ve asfalt bedeli olmak üzere toplamda 500 milyon liralık bir işi daha Konya’mıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.