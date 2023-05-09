Konya’nın Kulu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Kulu Devlet Hastanesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.H. idaresindeki 42 R 3128 plakalı otomobil ile İ.T. (30) yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, motosiklet sürücüsü İ.T. ile motosiklette yolcu olarak bulunan T.K. (33) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.