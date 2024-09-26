Konya Şeker ve Çumra Şeker fabrikalarında 2024-2025 yılı şeker alım kampanyası düzenlenen törenle başladı. Başkan Erkoyuncu, bu yıl pancar veriminin iyi olduğunu belirterek, 3 milyon 600- 650 bin ton gibi bir pancar girişi ön gördüklerini söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Şeker ve Çumra Şeker fabrikalarında 2024-2025 pancar alım kampanyası, düzenlenen törenle başladı.

Konya Şeker’in 71’inci ve Çumra Şeker’in ise 21’inci pancar alım kampanyasına çiftçi yoğun katılım sağladı. Programa PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu'nun yanı sıra Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Akşehir- Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı Yusuf Yazır, protokol üyeleri, çalışanlar ve çiftçiler katıldı.

Açılışta konuşan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, şeker pancarı alım kampanyasının hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Erkoyuncu, “2024- 2025 pancar alım kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Çumra Şeker’in 21 ve Konya Şeker’in ise 71’inci kampanyası, inşallah kuruma, çiftçiye, ülkemize ve memleketimize hayırlı olur” dedi.

“GÜNLÜK PANCAR KESME KAPASİTEMİZ 31-32 TONU BULACAK”

Konya Şeker ve Çumra Şeker fabrikalarının kapasitelerinin artırılmasıyla daha fazla pancar işleme potansiyeline sahip olacağı bilgisini de paylaşan Başkan Erkoyuncu, “Türkiye’nin en modern, en büyük Şeker fabrikası Çumra Şeker Fabrikamızın günlük kampanya ortalaması 16 bin 500 tondu. 1 aya kadar devreye girecek olan yeni kapasite artırımımızla Çumra Şeker’in günlük pancar kesme ortalaması 20, 20 bin 500 tona çıkacak. Konya Şeker fabrikamız ise 10 bin tondan 11 bin 500, 12 bin tonu zorlayacak. İnşallah bu yıl ortalamamız 31-32 bin tonu bulacak. Bu bizleri oldukça mutlu ediyor” diye konuştu.

Kapasite artırımı ve yatırımlarla fabrikaların oldukça iyi bir durumda olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Erkoyuncu, tüm bu yatırım ve kapasite artırım bedellerini kendi öz kaynakları ile karşıladıklarını vurguladı.

Bu yıl pancarın veriminin iyi olduğunu aktaran Başkan Erkoyuncu, "Bu yıl 4 milyon ton gibi fireli pancar beklentimiz var. 3 milyon 600- 650 bin ton gibi bir pancar girişi olacağını ön görüyoruz. Çiftçimizle yaptığım görüşmeler neticesinde pancarın verimli olduğunu söylüyorlar. Aldığımız numunelerde de verimin iyi olduğunu görüyoruz" dedi.