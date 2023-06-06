Konya’nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki pikabın kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Fevzipaşa Mahallesi Yavşançukuru mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç.’nin (21) kullandığı 42 JC 180 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan H.Ç. (20), S.D. (34), B.D (14), H.Ç. (48) ve B.D. (3) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.