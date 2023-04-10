Konya’da Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk anıtına çelenk koyulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümünün gururunu yaşadıklarını söyledi. Emniyet Müdürü Dinç, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için olağanüstü gayretler sergileyen, devletin bekası, kamu düzeninin tesisi, can ve mal güvenliği temini için fedakarca çalışan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 178. yıl dönümünü, gurur ve heyecanını bir kez daha yaşıyoruz. Yüce Türk milletine büyük bir sevgiyle hizmet eden Türk Polis Teşkilatı, çağımızın gerektirdiği gelişim ve değişimlerini takip ederek üstün teknoloji kullanarak ülkemizin ve dünyanın en gelişmiş saygın kurumları arasında yer almıştır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında güçlü, güvenilir ve etkin bir kurum olarak suç ve suçluyla mücadelesini sürdüren Türk Polis Teşkilatı kararlı, dirayetli duruşuyla, devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde daha nice yüzyılları hedeflemekte ve planlamaktadır. Türk yurdu Anadolu’ya, 200 yıl başkentlik yapmış kadim şehir Konya’mızın huzur olarak anılmasında ve ülkemizin birlik ve beraberliği için gece gündüz demeden, azim ve cesaretle çalışarak, güven ortamının sağlamasında emeği geçen personelimizin ve tüm emniyet teşkilatı mensuplarımızın 10 Nisan’ını kutluyorum. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimiz ile deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve personelimize Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize ve emeklilerimizi şükranla anıyorum. Ülkemizin dört bir yanında kahramanca görev yapan siz değerli meslektaşlarıma ve kıymetli ailelerine sağlık, esenlikler diliyorum" dedi.

Program hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.