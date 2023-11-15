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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisinin sabah erken saatlerde sanayi çalışanlarına yönelik düzenlediği sıcak çorba ikramını gerçekleştiren gençlerle buluştu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çalışan Gençlik Meclisi’nin sanayi esnafına ve çalışanlarına yönelik etkinlikleri devam ediyor.

Esnaf ziyaretleri kapsamında Zafer Sanayii girişinde yüzlerce esnaf ve çalışanla bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi üyesi gençler, sanayi esnafına sabahın erken saatinde çorba ikramında bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da etkinliğe katılarak meclis üyesi gençlerle ve esnafla bir araya geldi. Sanayi çalışanlarının şehir ekonomisindeki önemine vurgu yapan Başkan Altay, onların emeklerine büyük değer verdiklerini belirtti. Gençlerin toplumsal sorumlulukları üstlenmelerini teşvik etmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Altay, “Büyükşehir Çalışan Gençlik Meclisimiz bu tür etkinliklerle şehirdeki dayanışmayı güçlendiriyor. Gençlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çalışan Gençlik Meclisi Başkanı Veli Vural da çalışan gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, kendilerine her zaman destek olan Başkan Altay’a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Anadolu Sanayii’nde de esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla selamlaştı.