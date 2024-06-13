Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çalışan Gençlik Meclisi tarafından öğrenim gördükleri mesleki ve teknik liselerdeki bölümlerinden dereceyle mezun olan öğrencilere yönelik şed kuşanma töreni gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi, mesleki ve teknik liselerdeki bölümlerini dereceyle bitiren öğrenciler için şed kuşanma töreni düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen program saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından “Selçuklu’da Şed Kuşanma” temalı tiyatral gösteri ve Çalışan Gençlik tanıtım filmi izleyenlerden büyük alkış aldı.

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi Başkanı Veli Vural, ahilik geleneğinin köklü bir ritüelini yerine getirmek için bir araya geldiklerini ifade ederek, ahilik ve Çalışan Gençlik Meclisi hakkında bilgi verdi. Vural, kendilerine her zaman destek olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya’nın ahiliğin merkezi olduğunu ifade ederek, “Hamimiz Konya Büyükşehir Belediyemizle birlikte esnaf ve sanatkarımız adına her türlü gayreti sarf ediyoruz. Edep ve adapla yetişmiş olan ve bugün şed kuşanacak her bir kardeşime bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ise, “Bu program kalfalıktan ustalığa adım atan gençlerimizin ahilik kültürünün değerlerini ve prensiplerini benimsemeleri adına büyük önem taşıyor. Bu kültürün yayılması için çabalayan gençlik meclisimize teşekkür ederim. İnanıyorum ki ahilik kültürüyle genç esnaflarımız sadece mesleki beceriler kazanmakla kalmayacak aynı zamanda Ahi Evran’ın kadim mirasını çok daha ilerilere taşımış olacaklar. Şed kuşanacak gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyor, Ahi Evran’ın izinde bir ömür temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şed kuşanma töreni gerçekleştirilerek mesleki ve teknik liselerdeki bölümlerinden dereceyle mezun olan öğrencilere belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.

Programa; Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, KONESOB’a bağlı oda başkanları, öğrenciler ve aileleri de katıldı.