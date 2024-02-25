Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 1,5 milyar lira maliyetle şehre kazandırılan 4 köprülü kavşaktan biri olan Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı’nın alt geçit kısmının hizmete girdiğini açıkladı. Başkan Altay, kavşağın alt geçit kısmını Togg ile test etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımında sona gelinen bir köprülü kavşağın daha alt geçit kısmının hizmete açıldığını duyurdu.

Konya merkezde 1,5 milyar lira maliyetle devam eden 4 köprülü kavşaktan biri olan Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı’nın alt geçit kısmında TOGG ile bir sürüş yapan Başkan Altay, ışıl ışıl, pırıl pırıl Konya’ya yakışır bir köprülü kavşağı daha hayata geçirdiklerini söyledi.

Köprülü kavşağın bölge için toplu ulaşım açısından önemine değinen Başkan Altay, “Alttan geçişe açtığımız Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı, yeni yapacağımız raylı sistem hattı üstünden geçeceği için toplu ulaşım açısından da önemli bir köprülü kavşak oldu. İnşallah Mart sonunda üst yapısıyla, sinyalizasyonuyla, çevre düzenlemesiyle birlikte tamamlayarak tamamen hizmete açılmış olacak” diye konuştu.

1,5 MİLYAR LİRA MALİYETLE 4 KÖPRÜLÜ KAVŞAK ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLÜYOR

Ayrıca Adliye’den Şehir Hastanesi’ne geçişte yayaların kullanımı için yürüyen merdivenli, engelliler için asansörlü bir yaya üst geçidinin çalışmasını da tamamlamak üzere olduklarını kaydeden Başkan Altay, bu ikisi birlikte açıldığında Şehir Hastanesi'ne yaya, araç, bisiklet ve tramvay ulaşımı için büyük bir kazanım elde etmiş olacaklarını, şu an itibariyle güncel bedelle 1 milyar 550 milyona 4 köprülü kavşağımızın çalışmasını yürttüklerini söyledi.

"Sedirler Kavşağı’nı açtık, Fırat Caddesi’ni geçen hafta alttan trafiğe açmıştık. Bugün Şehir Hastanesi Önünü açıyoruz. Taş Köprü’deki işlerimiz biraz daha kapsamlı olduğu için inşallah onu da Mart ayı içerisinde en azından alttan trafiğini açmayı ve Nisan ortasında da tamamen tamamlamayı planlıyoruz" diyen Başkan Altay, köprülü kavşağın tramvayın çevre yolundan diğer tarafa geçişi için de büyük bir altyapı desteği sağladığına dikkati çekti.

Başkan Altay, “Tamamlandığında raylı sistemlerimizle Şehir Hastanesi’ne ve Yeni Sanayi Sitesi’ne Alaaddin’den kesintisiz bir şekilde ulaşmış olacak. Şehir Hastanesi önü Kanal Caddesi Köprülü Kavşağı’nın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şehrimizin ulaşım altyapısına yatırım yapmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Böylece çevre yolu istikametindeki tüm noktalarında çalışmalarımız kesintisiz devam edecek” dedi.