Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın kadim geleneklerinden olan şivlilikte, mahallelerde şivlilik toplayan çocukların sevincine ortak oldu. Üç ayların başlangıcının Konya’da “şivlilik” adı verilen önemli bir gelenekle kutlanmasının çok kıymetli olduğunu belirten Başkan Altay, Konyalıların hazırlıklarını yaptığını, tüm sokakların çocuklarla cıvıl cıvıl olduğunu söyledi.KONYA (İGFA) - Konya’da üç ayların başlamasını ve Regaip Kandili'ni kutlamak amacıyla çocuklar her yıl kandil sabahı erken saatlerde gruplar halinde şivlilik toplamak için sokakları bayram havasına çeviriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’ya özgü bir gelenek olan şivlilikte çocukların coşkusuna ortak oldu.

BAŞKAN ALTAY ÇOCUKLARA ŞİVLİLİK İKRAM ETTİ

Şehir merkezinde farklı mahallelerde çocuklarla bir araya gelerek şivlilik ikram eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üç ayların başlangıcının şehirde "şivlilik" adı verilen önemli bir gelenekle kutlanmasının çok kıymetli olduğunu belirterek, “Üç aylara kavuştuk, ne kadar şükretsek, hamd etsek az gelir” diye konuştu.

“BUGÜN SOKAKLAR CIVIL CIVIL”

Şivlilik geleneğiyle Konya sokaklarının cıvıl cıvıl olduğunu ifade eden Başkan Altay, şunları kaydetti:

“Bugün sokaklar cıvıl cıvıl. Çocuklarımız sabahın erken saatlerinde çıkıp şivliliklerini alıyor ve vatandaşlarımızın kandillerini tebrik ediyor. Konyalılara çok teşekkür ediyorum, herkes hazırlığını fazlasıyla yapmış, çocukları sevindirmek ve geleneği yaşatmak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Çocuklarımız da sokaklarda cıvıl cıvıl ama trafikte lütfen dikkat edelim. Bugün Konya için önemli bir gün, sokakta çok fazla çocuk var.”

Tüm Konyalıların Regaip Kandili’ni kutlayan Başkan Altay, “Rabbim bizi üç aylara kavuşturduğu gibi Ramazan’a ve bayrama da kavuştursun. Tabi aslında Konya’nın bu güzelliğini yaşatan çocuklarımız. Cıvıl cıvıl gençler, çocuklar büyüklerinin kandillerini tebrik ediyor. Ben tüm çocuklara can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Nice şivliliklere, nice üç aylara, nice bayramlara inşallah” ifadelerini kullandı.

ÇÖLYAK VE FENİLKETONÜRİ RAHATSIZLIĞI BULUNAN 150 ÇOCUĞA ŞİVLİLİK PAKETİ

Başkan Altay, Çölyak ve Fenilketonüri hastalığı sebebiyle özel beslenmesi gereken ve arkadaşlarıyla birlikte şivlilik coşkusu yaşayamayan 150 çocuk ve gence, kendilerine özel hazırlanan şivlilik paketleri ulaştırdıklarını ifade etti. Başkan Altay, Ecrin Oral isimli genci de evinde ziyaret ederek şivlilik paketi hediye etti.