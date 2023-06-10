Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı, 31 ilçeden liseli gençlere yönelik Sosyal İnovasyon Ekosistemi Geliştirme Programı düzenledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi ortaklığında toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üretmek için kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı, liseli gençlerin katılımıyla Sosyal İnovasyon Ekosistemi Geliştirme Programı (SİEGP) gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademisi iş birliğinde hazırlanan SİEGP kapsamında proje fikri olan liseli gençler, “Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar”, “İklim Değişikliği”, “Gıda Girişimciliği”, “Şehir ve Trafik”, “Toplumsal Düşünce ve Ortak Akıl” temalarında takımlar halinde programa katıldı.

Konya genelinden başvuru yapan 170 takım arasından 12 takım Fikir Kuluçka Eğitim Programı’na katılmaya hak kazandı. Bu kapsamda sosyal inovasyonun lise düzeyindeki gençler tarafından anlaşılması, gençlerin toplumsal ve çevresel sorunların farkına varması ve bu sorunların çözümüne yönelik çalışmaların desteklenmesi amacıyla geçtiğimiz Mayıs ayında 60 liseli genç beceri geliştirme eğitimleri aldı.

Eğitimlerin ardından programın son adımı olan “Fikir Koşusu” 9 Haziran Cuma günü gerçekleşti. Fikrini projelendiren 12 takım, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi’nde jüri karşısına çıkarak projelerini sundu.

Sunumların ardından Karatay Nizamülmülk Anadolu Lisesi’nden “Aronvasyon” takımı birinci olurken, Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesinden “Adagan” takımı ikinci, Karatay BİST Zübeyde Hanım MTAL’den “Girişimci Gıdacılar” takımı ise üçüncülüğü elde etti.

Program sonunda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.