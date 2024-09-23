Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, su kesintilerini en aza indirerek altyapı sistemini güçlendirme hedefiyle çalışmalarına aralıksız devam ediyor.KONYA (İGFA) - Şehrin farklı bölgelerinde sürdürülen vana operasyonlarıyla özellikle eskiyen su şebeke sistemlerinin modernizasyonu ve gelecek yıllarda oluşabilecek altyapı sorunlarının önlenmesini hedefleyen KOSKİ, Konevi Mahallesi'nde yer alan Muhlis Koner, Feritpaşa ve Millet caddelerinde eş zamanlı vana değişimi gerçekleştirdi. Üç farklı noktada aynı anda yapılan çalışmalar kapsamında, ekonomik ömrünü tamamlayan vanalar daha güvenilir ve dayanıklı yeni vanalarla değiştirildi.

ESKİYEN VANALAR YENİLERİYLE DEĞİŞTİRİLDİ

Toplamda 7 adet vananın yenilendiği çalışmalar kapsamında, 1 adet 300 milimetre, 2 adet 200 milimetre, 1 adet 150 milimetre, 2 adet 80 milimetre ve 1 adet 65 milimetre çapında eski vanalar yenileriyle değiştirildi. Bu değişim, su şebekesinin daha verimli çalışmasını sağlayarak, bölgede su kesintisi riskinin azaltmasına katkı sağladı.

GENİŞ EKİP VE YOĞUN ÇALIŞMA

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 26 personelin görev aldığı bu operasyonu 5 ekip halinde yaklaşık 8 saat süren yoğun bir çalışmayla tamamladı. Çalışmalar sırasında, en az kesinti ve rahatsızlık oluşturmamak adına operasyonun hızlı ve düzenli bir şekilde yürütülmesine özen gösterildi.