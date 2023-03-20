Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarihi Konya Lisesi’nde depremden önce başlayan ve yapımı devam eden konferans ve spor salonu inşaatında incelemelerde bulunarak öğrencilerle bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 134 yıldır hizmet veren Konya Lisesi bahçesinde depremden önce başlayan ve yapımı devam eden konferans ve spor salonu inşaatını inceleyerek, hem Konya Lisesi’nde hem de Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisesi’nde öğrencilerle buluştu.



Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin ihtiyaçlarını gidermeye devam ettiklerini belirten Başkan Altay, “Konya Lisesi’nin bahçesinde yapmakta olduğumuz spor salonu ve konferans salonu şantiyesinde incelemelerde bulunduk. Konya Lisesi, şehrimize 100 yıldan fazla süredir eğitim veren ve ülkemize hizmet etmiş birçok insanı yetiştirmiş bir okul. Şu an itibariyle de şehrimizin en güzel okullarından birisi. Burada, ihtiyaç bulunan spor salonu ve konferans salonunun yapımına devam ediyoruz. İnşallah 2023-2024 eğitim dönemi açılışında, Eylül ayı itibariyle burada çocuklarımız hem spor yapabilecekler hem de okulun eğitim faaliyetlerinde kullanılabilecek bir konferans salonuna kavuşmuş olacaklar. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisesi’ni de ziyaret ederek öğrencilerle ve öğretmenlerle buluşan Başkan Altay, gençlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Gençlerle işaret dili kullanarak konuşan Başkan Altay, “Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında muvaffakiyetler diliyorum. Onlara başarı yolunu açmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bugün bizleri en güzel şekilde misafir eden okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.