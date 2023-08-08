Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da tarımsal üretimi artırmak için verdikleri desteklemelerin yanında tarımsal sulama yatırımlarına da büyük önem verdiklerini söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya tarımının kalkınması için tarımsal desteklemelerin yanında tarımsal sulama yatırımlarına da ara vermeden devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da tarımla uğraşan vatandaşların gelirinin artırılması için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bu kapsamda fidan, fide ve ekipman gibi tarımsal destekleri artırarak sürdürdüklerini söyledi.

Kuraklığın en fazla etkilediği şehirlerin başında gelen Konya’da tarımsal sulama yatırımlarına da büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Tarım arazilerini suyla buluşturmak için göletler inşa ediyor, sulama tesisleri yapıyoruz. 2019 yılından bu yana KOP desteğiyle şehir genelinde 39 tarımsal sulama yatırımını hayata geçirdik. Bu yıl da bunlara ilave olarak 9 noktada tarımsal sulama tesisleri, hayvan içme suyu göleti ve tarımsal sulama amaçlı gölet yatırımlarımıza devam ediyoruz. Amacımız üreticimizin fazla kazanç elde edeceği farklı ürünler ekmesi ve elde ettiği verimi artırarak şehrimize ve ülkemize katma değer sağlamasıdır” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal sulamaya verdiği destek ve sulu tarıma geçilmesiyle sadece hububat ekimiyle sınırlı olan Konya Ovası’nda artık endemik bitkilerin de yetiştiğini vurgulayan Başkan Altay, Konya çiftçisi ürettikçe destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

9 NOKTADA DAHA TARIMSAL SULAMA YATIRIMI BAŞLADI

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle 2023 yılı yatırım programı kapsamında; Akşehir Cankurtaran Kapalı Sistem Sulama Tesisi yapımı, Bozkır Dereiçi Kapalı Sistem Derivasyon Tesisi ve Güneş Enerji Santrali yapımı, Hadim Dedemli Kapalı Sistem Sulama Tamamlama Tesisi, Halkapınar Dedeli-Körlü Kapalı Sisteme Sulama Tamamlama Tesisi yapımı, Doğanhisar Yenice Kapalı Sistem Sulama Tamamlama Tesisi yapımı, Ereğli Kızılgedik Hayvan İçme Suyu Göleti, Emirgazi Karaören Hayvan İçme Suyu Göleti, Seydişehir Susuz Hayvan İçme Suyu Göleti yapımı ve Ilgın Yukarıçiğil Göleti’nin onarımı çalışmalarını başlattı.