Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğinde kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Grafik Tasarım bölümünün davetiyle öğrencilerle bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğinde faaliyetlerini sürdüren Sosyal İnovasyon Ajansı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin davetiyle “Tasarım İçin İnovasyon” başlığı altında düzenlediği etkinlikte, “Şehir için Sosyal İnovasyon”, “Kültürel Planlama” ve “Sosyal Fayda ve Etki Odaklı Planlama’’ sunumları gerçekleştirdi.

Sosyal İnovasyon Ajansı, üniversitenin Ayasofya Yerleşkesi’nde tasarım ve inovasyonu harmanlayarak, “Şehir için Sosyal İnovasyon”, “Kültürel Planlama” ve “Sosyal Fayda ve Etki Odaklı Planlama’’ sunumları gerçekleştirdi.

Kültürel planlama basamaklarında veri temelli sosyal fayda ve etki çalışmalarından bahsedilen etkinlikte, Sosyal İnovasyon Ajansı’nın sosyal etki ve sosyal fayda temelli yürüttüğü çalışmalar da örnek olarak anlatıldı.

“Tasarım İçin İnovasyon” atölyesi ile kültürel bir faaliyet olarak kendi grafik tasarım festivallerini tasarlayan öğrenciler, infografi çalışmaları ile sunumlarını gerçekleştirdiler.