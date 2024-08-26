Konya'da Selçuklu Belediyesi hız verdiği çevre duyarlılığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temiz Mahalle Temiz Selçuklu sloganıyla her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen çevre etkinliğinin bu haftaki adresi Parsana Mahallesi oldu.KONYA (İGFA)- Selçuklu Belediyesi gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre emanet etmek bilinciyle çevre çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda Çevre ve Sıfır Atık Platformu tarafından düzenlenen “Temiz Mahalle Temiz Selçuklu” etkinliği bu kez Parsana Mahallesi’nde gerçekleşti.

Ashabı Suffe Hafızlık Kuran Kursu öğrencileri, çevre gönüllüleri ve Parsana Mahalle Muhtarının katılımıyla yapılan çevre temizliği etkinliğine 60 kişi katıldı.

Belediye olarak çevre temizliği ile ilgili ciddi bir farkındalık çalışması yürüttüklerini söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, çevreye olan duyarlılığı artırmak geleceğe daha temiz bir dünya bırakmanın temelini oluşturduklarını söyledi. Belediye olarak bunu misyon haline getirdiklerini belirten Pekyatırmacı, "Yaptığımız çevre farkındalığı çalışmalarımızda hemşehrilerimizi çeşitli platformlarda bilgilendirerek onları bu çevre hassasiyetinin birer neferi olmaya davet ediyoruz. Bu çerçevede Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Selçuklu Kent Konseyimize bağlı Çevre ve Sıfır Atık Platformu okullarda, sokaklarda ve caddelerde şehrin farklı noktalarında çalışmalar gerçekleştirerek bilgilendirmeler yapıyorlar ve sonrasında uygulamalı olarak bu farkındalığı geniş çevrelere yaymak için çalışıyorlar. Örnek uygulamalarımızdan bir tanesi olan “Temiz Mahalle Temiz Selçuklu” sloganıyla gerçekleştirdiğimiz çevre temizliği etkinliğimiz her hafta farklı bir mahallemizde çevre duyarlılığına dikkat çekiyor. Bu hafta da Parsana Mahallemizde çevre gönüllülerimiz sahadaydı. Çevre duyarlılığına destek veren gönüllülerimize teşekkür ediyorum emeklerine sağlık. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu.

Her yaştan çevre gönüllüsünün bulunduğu etkinlikte konuşan katılımcılar da çevreyi temiz tutmanın önemine vurgu yaptı.