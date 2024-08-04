Konya'da Selçuklu sakinlerinin yaşam konforu için çalışmalarına aralıksız devam eden Selçuklu Belediyesi, daha temiz bir Selçuklu için gece, gündüz mesai yapıyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu’nun çevre temizliğini “Temiz Selçuklu” sloganıyla sürekli taze tutan Selçuklu Belediyesi tüm noktalarda örnek çalışma gayretini ileri seviyeye taşıyor.

Bu çalışmalar kapsamında teknolojinin son imkanlarından yararlanarak hem ekipman hem de saha personeli ile gece, gündüz Selçuklu’nun her sokağında emek veriyor. 7/24 prensibiyle 3 vardiya halinde 65 ekipman ve yüzlerce personelle sahada çalışan Selçuklu Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Selçuklu’nun her mahallesinde ve sokağında “Temiz Selçuklu” sloganına yakışır bir şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Belediyecilikte başarının, iyi bir ekip çalışması ile sağlandığının altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi’nin örnek gösterilecek çalışmalarından biri olan çevre temizliği bizim en önemli hassasiyetlerimizden. Selçuklumuza değer katmak ve geleceğe daha iyi hazırlamak için bir çok önemli projeye imza atıyoruz. Aynı çalışma hassasiyetini çevre temizliği noktasında da titizlikle gösteriyoruz. Bu sebeple “Temiz Selçuklu” sloganıyla gece gündüz demeden Selçuklumuzu temiz tutuyoruz. Bu anlamda saha personellerimizle gerek katı atık toplama araçlarımızla gerekse süpürge araçlarımızla ilçemizin her noktasında çalışıyoruz. Çevre kirliliğine neden olan, günlük yaklaşık 700 ton atık toplanıyor ve temizlik İşlerine yoğun bir mesai harcıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da çevre temizliği için teknolojinin son olanaklarından da yararlanarak hem araç hem de ekipman desteği sağladık. Bu alanda ihtiyaç duyuldukça yatırım planlamalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca örnek uygulamalarımızdan bir tanesi olan akıllı atık toplama sistemimizle de hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlayarak binlerce ağacımızı kesilmekten kurtardık. Cadde ve sokaklarda yaptığımız bu temizlik çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlemesi, temizliğin yapılması ve yapılan temizliğin kalıcı olması için çevre sakinlerimizin de özellikle atıklarını çöp konteynırlarına atmaları bu konuda duyarlılık göstermeleri son derece önemli. Çevre temizliğinin kalıcı olması hepimizin göstereceği gayret ve duyarlılıkla gelecek nesillerimize de örnek olacaktır. Bu yatırımlarımızın en temel amacı hemşehrilerimizi daha da rahat ettirmektir bundan sonra da temizlik anlamında yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz.” diye konuştu.