Konya Büyükşehir Belediyesinin, şehir merkezinde araç yoğunluğu yaşanan noktalarda trafiği rahatlatmaya yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde trafiğin sorunsuz şekilde ilerlemesi ve yol güvenliğini artırmak amacıyla bir yandan alternatif bağlantı yolları ile yeni köprülü kavşaklar yaparken bir yandan da mevcut caddelerde önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda bir süre önce Demir Yolu Caddesi’nin Adana Çevre Yolu bağlantısında bulunan eski un fabrikasını yıkarak başladıkları düzenleme çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Başkan Altay, “Demiryolu Caddesi’nin Adana Çevre Yolu bağlantısından itibaren 800 metre daha yeni yol düzenlemesi yaparak caddeyi Hüdai Kavşağı’na kadar uzattık. Bu sayede Demir Yolu Caddesi’ni sanayiler bölgemize bağlamış olduk. Burayı hizmete açarak bölgenin trafiğini önemli ölçüde rahatlatmış olduk. Aynı caddenin Aykent Kavşağı’na kadar olan kısmında ise düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Tüm yaptığımız bu çalışmalarla amacımız trafik akışını daha güvenli ve kesintisiz hale getirmek. Şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Demiryolu Caddesi’ndeki Devlet Malzeme Ofisi (DMO) depolarının olduğu bölgede de geçtiğimiz günlerde şerit genişletme çalışması yapmıştı.