Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı Taşköprü Alt Geçidi’nin geçtiğimiz ay hizmete giren alt kısmının ardından üst tarafının da trafiğe açıldığını söyledi.KONYA (İGFA) -Konya Büyükşehir Belediyesi’nin son dönemde şehre kazandırdığı dört köprülü kavşaktan biri olan Taşköprü Alt Geçidi’nin geçtiğimiz ay hizmete giren alt kısmının ardından üst bölümü de trafiğe açıldı.

Bütün etaplarıyla birlikte yapımı tamamlanan Taşköprü Alt Geçidi’nde incelenmelerde bulunan Başkan Altay, Konya merkezde trafiği rahatlatmak adına yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Geçtiğimiz yılın sonlarında başladıkları dört köprülü kavşaktaki işlemleri tamamladıklarını kaydeden Başkan Altay, “Daha önce Sedirler Köprülü Kavşağı’nı tamamlayarak hizmete açmıştık. Şu anda Taşköprü Alt Geçidi’ndeyiz. Bildiğiniz gibi burası bu dönem açtığımız Alparslan Türkeş Caddesi için önemli bir aks. Gazze Caddesi ile Karaman Caddesi’ni birbirine bağlayan Alparslan Türkeş Caddesi’nde Konya Büyükşehir standartlarına ulaşacak bir alt geçit çalışmasını yapmıştık. Ramazan’dan önce alttan trafiği vermiştik, şu an itibariyle üstteki çalışmalarımızı da tamamladık. Özellikle Tren Yolu Caddesi etrafında açtığımız Kazakistan ve Karabağ Caddeleri de böylece kesintisiz bir şekilde ulaşıma açılmış oldu. Konya’da şehir trafiğini rahatlatmak adına çalışmaya devam edeceğiz. Taşköprü Altgeçidi’mizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.