Konya’da trafik polisleri, trafiği daha güvenli hale getirmek için yaya geçitlerinde yaptığı uygulamalarına devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafiği daha güvenli hale getirmek için eğitimlerine devam ediyor. Trafik polisleri yaya ve sürücülerle sık sık yaptığı uyarı mahiyetindeki eğitimleri bu kez yaya geçitleri kullanımı için yaptı. Kentte trafiğin yoğun olduğu bölgeleri tercih eden polis ekipleri merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı - Kule Kavşağı ve benzer yaya geçitlerine konuşlandı. Yaya geçidini kullanmayan vatandaşlar denetime tabi tutulurken yaya geçidini kullanmanın önemi anlatıldı. Yayaların yaya geçidini kullanmadığı takdirde muhtemel bir kazada yayanın kusurlu olacağı da trafik polisleri tarafından belirtildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, "Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün vatandaşlardaki trafik farkındalığını artırmak amacıyla yürüttüğü etkinlik kameralarla kayıt altına da alındı. Bu tarz eğitimlerle trafik kurallarına uyularak kaza oranlarını azaltılıyor. Yayaların karıştığı trafik kazalarında yayalar ağır hasar alıyor, kimisi hayatını kaybediyor. Yaya geçidi gibi basit görünen ama önemli kurallara uyarak kaza riskini azaltmış oluyoruz. Yayaların uyması gerektiği kadar sürücülerin de yaya geçitlerinde duyarlı davranması ve yaya geçidi ihlali yapmaması gerekiyor. Trafik ışıklarının olmadığı yerlerdeki yaya geçitlerinde öncelik daima yayanındır. Sürücülerin hassas davranarak yayalara öncelik tanımaları trafik güvenliği açısından oldukça önem taşıyor. Sürücülerin yaya geçidini ihlal etmesi kaza riskini artırabilecektir. Ayrıca yayaya yol vermemenin bin 917 lira cezası var” denildi.