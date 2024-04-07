Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Konya Raylı Sistem Projeleri kapsamında yer alan Konya Şehir Hastanesi – Stadyum 2. Etap Tramvay Hattı yapımının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devrinin Resmi Gazete’de yayımladığını duyurdu.KONYA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla çıkan ve “Resmî Gazete”de yayımlanan kararla; Konya Şehir Hastanesi – Stadyum 2. Etap Tramvay Hattı’nın yapımının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiği duyuruldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Konya’ya desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na teşekkür etti.

Raylı Sistem Projeleri kapsamında şehirde önemli çalışmaları hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Altay, “Bildiğiniz gibi Stadyum-Yeni Sanayi; Yeni Sanayi-Şehir Hastanesi Tramvay Hatları ile ilgili bu dönemde önemli çalışmalar planlıyorduk. Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Sitesi Hattı’nın Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesini ve bütün işlemlerini tamamladık. İnşallah Nisan ayı sonu, Mayıs başı itibariyle onun temelini atmayı planlıyoruz. En kısa sürede imalatlara başlayacağız” dedi.

Başkan Altay, hattın ikinci etabının ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından resmi olarak devralındığını belirterek, “İkinci etap olan Yeni Sanayi-Stadyum Hattı ile ilgili çok önemli bir gelişme oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla, bu hattı planladığımız ve Sayın Bakanımızla kamuoyuna açıkladığımız gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mıza devrediyoruz. 10 kilometreden ve 10 istasyondan oluşacak ve Aslım Caddesi-Sadık Ahmet Caddesi ve Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi’nden Stadyuma kadar yeni hattımızın yatırım programına alınmasından sonra en kısa sürede imalatlarına da başlamış olacağız. Şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.