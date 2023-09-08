Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülebilir ulaşım türlerinin kullanımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen “Konya’da Sürdürülebilir Ulaşım” temalı fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Konya’da Sürdürülebilir Ulaşım” temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iklim değişikliği etkilerinin ciddi oranda hissedildiği günümüzde, çevreci ulaşım araçlarını ön plana çıkarmak amacıyla düzenledikleri yarışmaya katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Düzenlenen yarışma ile birbirinden değerli eserlerin ortaya çıkmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Başkan Altay, bu tür yarışmalar ile toplu ulaşım, bisiklet, e-skuter gibi sürdürülebilir ulaşım türlerinin daha çok kullanımı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Mehmet Koru birinci, Muhammet Özen ikinci, Volkan Karagülleoğlu de üçüncü oldu. Yarışmada Ali Aslan, Muhammet Akar ve Musa Akince mansiyon ödülü kazanan isimler oldu.

Yarışmanın sonuçlarıyla ilgili detaylı bilgiye ulasim.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.