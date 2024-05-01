Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sosyal İnovasyon Ajansı yürütücülüğünde Büyükşehir Belediyesi Genç Kültür Kart, Kariyer Destek Merkezi ve KONİNNT’in ortaklığında “İnovasyon Seyahat Fonu Programı” gerçekleşti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ortaklığıyla faaliyetlerini sürdüren Sosyal İnovasyon Ajansı’nda (SİA) ilçelerdeki üniversiteli gençler için “İnovasyon Seyahat Programı” düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç Kültür Kart, Kariyer Destek Merkezi ve KONİNNT’in paydaş olarak yer aldığı, Sosyal İnovasyon Ajansı yürütücülüğünde tasarlanan “İnovasyon Seyahat Fonu” programına merkez dışındaki 28 ilçeden başvurusu alınan 30 üniversiteli genç katıldı.

Gençlere yenilikçi vizyon-beceri kazandırmayı, Konya’da bulunan yenilikçi mekanları tanıtmayı hedefleyen programda; Konya Bilim Merkezi, Atmosfer Bosna, Kademe, Mevlâna Kalkınma Ajansı, Konya Innopark ve Kapsül Teknoloji Platformu gibi önemli noktaları ziyaret eden öğrenciler, sektördeki güncel gelişmeleri yerinde gözlemleme fırsatı yakaladı.

26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü’nde gerçekleşen programda gençlerin; fikri mülkiyet, marka, tasarım, patent, kalkınma, girişimcilik konularında farkındalık kazanarak, Konya’da yürütülen çalışmalara ilişkin deneyim sahibi olması sağlandı.

Sosyal İnovasyon Ajansı bünyesinde tasarlanan bir sosyal girişim amacı olan KONİNNT, Konya'daki yenilikçi kültürel mekanların tanıtılmasını, görünürlüğünü ve şehrin turizm potansiyelinin artırılmasını amaçlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi ortaklığıyla kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı, toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üretmek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.