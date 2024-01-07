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Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri’nin “LİMA ile Başaracağız” programları kapsamında Eğitim Danışmanı Gökhan Müftüoğlu, “YKS’ye 5 Ay Kala Kazanma Navigasyonu" başlığıyla gençlerle buluştu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri, “LİMA ile Başaracağız” programları kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan gençler için çeşitli faaliyetler yapıyor.

Bu kapsamda Eğitim Danışmanı Gökhan Müftüoğlu, “YKS’ye 5 Ay Kala Kazanma Navigasyonu" başlığıyla Selçuklu Kongre Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi. Müftüoğlu, bir öğrencinin ya da bir insanın yüksek çalışma potansiyeli varsa bunu sağlığına zarar vermeden hemen gündemine alması gerektiğini söyledi.

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerinden kimisinin çalışma kamplarında kimisinin de evinde sessizlik içinde rahat çalışabildiğini, her öğrencinin kendisine uygun çalışma ortamını hazırladıktan sonra çalışmaya başlaması gerektiğini ifade eden Müftüoğlu, şunları kaydetti:

“Ben yerinizde olsam 15 tatildeki iki haftalık süreçte, 12 saatlik bir mesaiye hazır olurdum. Bu süreye molalar da dahil. Bu 12 saati söylerken, netlerin istediğin gibi gidiyorsa sen 8 ya da 6 saat çalış sorun değil. Ama zaman yetmiyorsa bir yerde bir soru işareti var. Zaman yetmiyorsa bizim bu saatlere ihtiyacımız var. 12 saati göze aldıysan özellikle en az 6 saatini Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) ver. Ortalama 8 saatini verirsen çok daha iyi olur. Çünkü bundan sonra sınavı kazandıracak olan AYT’dir. Bütün 15 tatilini Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) versen ve 15 tatil sonrası deneme çözsen TYT aynı kalabilir. 15 tatile bu gözle bakın.”

Gri Koç olarak tanınan Müftüoğlu, Konya’ya ne zaman gelse yoğun ilgiyle karşılandığını belirterek, aldığı geri dönüşlerin de mutluluk verici olduğunu sözlerine ekledi. Programa öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.