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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 12. sınıfta okuyan ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik sağlanan 3 bin liralık nakdi desteğin 1.500 liralık ikinci ödemesinin yapıldığını duyurdu. Başkan Altay, “Eğitim desteği için başvuru yapan 24 bin 344 öğrencimizin hesaplarına ikinci ödemelerini de bugün yaptık. Güle güle harcayın, bereketli olsun” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehir genelinde örgün ve yaygın eğitim alan 12. sınıf öğrencilerine verdiği 3 bin liralık nakdi desteğin ikinci ödemesi gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla eğitimin her kademesinde çeşitli projeler yürüttüklerini belirterek, bu kapsamdaki tüm çalışmalara büyük önem verdiklerini söyledi.

Üniversiteye hazırlanan ve 12. sınıfta okuyan öğrenciler için sağlanan 3 bin liralık nakdi desteğin de bu doğrultuda çok kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “İlk defa geçen yıl başlattığımız uygulamaya bu yıl da devam ettik. Bu doğrultuda öğrencilerimize 1.500 liralık ilk ödemeyi Kasım ayında yapmıştık. Eğitim desteği için başvuru yapan 24 bin 344 öğrencimizin hesaplarına ikinci ödemelerini de bugün yaptık. Güle güle harcayın, bereketli olsun. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Eğitim desteğinden faydalanan tüm gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.